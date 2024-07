Calcio, per la difesa della Biellese c'è Brancato

Altro colpo in entrata. La Biellese 1902 è lieta di annunciare l’innesto di Daniele Brancato, difensore torinese classe 1994. Svezzato nel settore giovanile della Juventus, ha trascorso tre anni nella società satellite J-Stars per poi concludere la trafila con la Berretti della Pro Vercelli. Da lì, è partita la carriera di Brancato in Serie D: una stagione con i veronesi della Sambonifacese, quindi vicino a casa al Chieri, per poi tornare nel Nord Est con addosso i colori dell’Alto Vicentino.

La tappa successiva è stata Borgosesia, a cui è seguita una parentesi in Eccellenza a Savigliano. Brancato è tornato per tre stagioni in Serie D con i giallorossi del Bra, sposando poi il progetto dei bresciani del Ciliverghe a cavallo della pandemia. Le ultime quattro annate, il difensore le ha spese lì vicino, al Breno.

Le prime parole da bianconero di Daniele Brancato: «Le mie prime impressioni di Biella sono super positive. Uno stadio grande, una maglia dai colori bellissimi, essendo “juventino doc”. Ho parlato con mister Prina è ho percepito che l’entusiasmo è a mille, il modo ideale per iniziare una stagione. È un peccato non aver mai giocato al “Lamarmora-Pozzo”, nonostante io sia piemontese non sono mai praticamente passato da Biella durante la mia carriera. È un po’ tutto nuovo, ma sono contento. A convincermi è stato appunto l’entusiasmo, il direttore Varini mi ha spiegato il progetto al telefono, quello che intendono fare nel futuro prossimo della Biellese. Ho accettato l’offerta e non vedo l’ora di iniziare. Di persona conosco Nicolò Pavan, abbiamo giocato insieme al Borgosesia in Serie D, oltre a Stefano Capellupo, che è arrivato con me in questi giorni. Gli altri li conoscerò al raduno. Obiettivi? Bisogna capire la categoria. Se faremo l’Eccellenza, punteremo a vincere: vogliamo riportare società e piazza in campionati più alti. Se dovesse essere Serie D, cercheremo di fare il meglio possibile. Come minimo, mantenere la categoria. Tutto quello che guadagneremo in più, ce lo godremo».

Il “benvenuto” di mister Luca Prina: «Cercavamo un difensore di personalità e tecnica. Brancato nasce centrocampista e negli ultimi anni ha fatto davvero molto bene in Serie D. Un altro aspetto molto importante per noi è che si tratta di un ragazzo con dei valori e dei contenuti. A livello numerico, abbiamo bisogno di migliorare il dato dei gol subiti rispetto alla passata stagione. Da quella cifra, credo che passeranno molti miglioramenti. Un giocatore che di certo sarà un elemento cardine della squadra».