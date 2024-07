Golf, a Magnano Tinelli e Barbero si laureano campioni

Il Golf Club Biella Le Betulle martedì ha ospitato la 17esima edizione del Campionato Biellese. A rappresentare i club della provincia sono scesi in campo un centinaio di giocatoti accolti da una stupenda giornata e un percorso in eccellenti condizioni.

Si giocava sulla distanza di 18 buche con la formula medal in prima categoria e maximum score in seconda, terza e cat. unica femminile e sono arrivate conferme su tutti i fronti per i premi principali. I campioni uscenti Camilla Barbero e Francesco Tinelli hanno infatti riconquistato i titoli individuali mentre al Gc Biella della Presidente Paola Buratti è andato il premio interclub, la “coppona” in metallo e legno firmata dall'artista biellese Paolo Barichello (che viene rimessa in palio ogni anno ed è assegnata con la somma degli score netti ottenuti dai 4 giocatori prescelti dai capitani delle squadre).

Nella prova maschile, il favorito Tinelli (già vincitore nel 2023, 2021 e 2017) tra alti e bassi (2 bogey e 2 doppi bogey in parte compensati da 1 eagle alla buca 11 e 2 birdie), ha chiuso con 75 (+3). Alle sue spalle ad un colpo con 76 (+3) Edoardo Nonis (Gc Biella) e l’inossidabile Vincenzo Sità (che ha primeggiato nel netto con 72). Secondo netto Giuseppe Marciano (Gc Biella) con 73.Campione di seconda categoria (anche in questo caso si dava precedenza al lordo) Mario Bartaccioli (Gc Biella) con lo score di 85, mentre nel netto ha prevalso Marino Cretier (Gc Biella) con 66 (miglior score assoluto di giornata), davanti a Guglielmo Botto Poala (Gc Biella) con 73.In terza categoria vittoria di Franco Dallazzi con lo score lordo di 97. Nel netto 1° Franco Gilardino con 72, seguito da Giacomo Crestani con 73.

Nella categoria unica femminile la favorita Camilla Barbero (Gc Biella) firma un personale poker (aveva già vinto nel 2021, 2022 e 2023) pur consegnando uno score lordo di 86 decisamente sopra par (+13). Nel netto 1° posto per Annalisa Lorenzini (Gc Biella) con 74, davanti alla portacolori di Cavaglià Elena Chiodini (76) e Valentina Ranghino (Ponte Cervo) con 76.Nella prova a squadre Biella con 312 (Tinelli 75, Frank 81, Crestani 73 e Barbero 83) ha superato sul filo di lana Cavaglià con 315 (Bucino 79, Perone 78, Albanese 82 e Chiodini 76), terzo il Mulino di Cerrione con 325 (Tinti 77, Cirella 84, Pancaldi 74 e Marian 90).

Premio speciale migliore Juniores a Tommaso Cantele (Gc Biella) con 79.Prossima tappa del trittico dei campionati biellesi sarà la prova di doppio misto in programma al Mulino di Cerrione a fine agosto.