Viaggia per Valdilana, esce del fumo dal motore e accosta: l'auto prende fuoco

Stava percorrendo alcuni frazioni di Valdilana quando ad un certo punto ha notato del fumo in fuoriuscita dal motore. Ha subito accostato l'auto che, in breve tempo, è stata avvolta dalle fiamme.

È successo intorno alle 12 di oggi, 4 luglio, tra Pratrivero e frazione Barbero. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco di Ponzone per le operazioni di spegnimento e successiva messa in sicurezza del mezzo, rimasto parzialmente danneggiato.

L'uomo alla guida non sarebbe rimasto ferito. Non sono note, al momento, le cause che hanno portato all'incendio.