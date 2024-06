Mongrando, ora è consultabile online la cartografia del Piano Regolatore Comunale

Il comune di Mongrando sempre più vicino ai cittadini e alle loro esigenze: grazie al finanziamento dell’Unione Europea è stato possibile realizzare un progetto di digitalizzazione del Piano Regolatore Comunale.

In particolare, il Comune ha reso disponibile un nuovo servizio on line “Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC)”, che consente di consultare una mappa interattiva del territorio comunale e trarre le informazioni dettate dal PRGC. "Tale processo mira alla semplificazione e accessibilità delle stesse, al fine di rendere sempre più fruibili i dati a cittadini, imprese e professionisti" si legge nella nota del Comune.

Il progetto è stato finanziato dall’Unione Europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU per l'abilitazione al cloud per le pa locali.