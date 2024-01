A Benna trovato un falco pellegrino in un magazzino, affidato alle cure del CRAS, FOTO e VIDEO

Nella giornata di ieri lunedì 8 gennaio il personale per il recupero degli animali selvatici è intervenuto a Benna su richiesta di alcuni abitanti per portare in salvo un falco pellegrino.

L'animale si trovava in un magazzino dal quale non era più in grado di uscire. Una volta tratto in salvo il personale addetto al recupero lo ha fatto visitare dall'Asl e ha quindi tentato di rimetterlo in libertà. L'animale purtroppo non è però riuscito a spiccare il volo, e per questo motivo è stato affidato al CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici), in attesa di sottoporlo a una radiografia per capire la causa dell'impedimento. Non si esclude una lesione ad un' ala anche se non se ne conosce l'origine, ma solamente l'esito degli esami faranno luce sullo stato di salute del falco.