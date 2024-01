Lutto a Biella per la scomparsa della professoressa Anna Maria Caneparo Petrini

Lutto a Biella per la scomparsa di Anna Maria Caneparo Petrini, stimata e apprezzata professoressa, mancata all'affetto dei suoi cari all'età di 96 anni. In queste ore, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella partecipa al lutto del consigliere Avv. Giancarlo Petrini e di tutta la famiglia per la perdita della mamma.

Il Santo Rosario sarà recitato stasera, alle 20.30, a Biella Piazzo, nella chiesa parrocchiale di San Giacomo. Sempre qui avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Defabianis, alle 15 di domani, 5 gennaio.