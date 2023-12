Anche al Santuario di Oropa ci sono le bancarelle di Natale (servizio di Davide Finatti per newsbiella.it)

Anche al Santuario di Oropa sono state allestite le bancarelle natalizie. Complice la temperatura piacevole e la giornata soleggiata, diversi visitatori si sono portati ai cancelli d'entrata per visitare gli espositori. La giusta occasione per procurarsi un pensiero in vista delle festività di fine mese.