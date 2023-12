Raddoppio Strada Trossi, ieri il sopralluogo a Gaglianico

Notizie positive dal sopralluogo relativo al progetto Raddoppio Strada Trossi, svoltosi ieri, mercoledì 29 novembre, sul tratto della strada che collega la rotonda sud di Savagnasco (altezza ristorante Cavour) alla rotonda della mano (altezza Biella Sport).

Presenti il Presidente Emanuele Ramella Pralungo, ed i consiglieri Gabriella Di Lanzo, Edoardo Maiolatesi, Paolo Rizzo in rappresentanza della Provincia di Biella. Il Sindaco Paolo Maggia ed il Vice Sindaco Luca Mazzali per il Comune di Gaglianico.

“Abbiamo sciolto due nodi tecnici su tre. – afferma Emanuele Ramella Pralungo - In particolare il Comune di Gaglianico ha espresso la necessità di allocare una rotonda all’altezza di Via Gorgoli (nei pressi del Biella Sport), strada che si congiunge ad abitazioni e capannoni. All’altezza del Biella Sport, abbiamo guardato gli spazi e dato mandato ai tecnici per evitare riduzione dei posti auto, ed allocare la doppia corsia, anche riducendo di dimensione lo spartitraffico centrale”.

“Il terzo nodo tecnico da sciogliere – prosegue Ramella Pralungo – sarà la partecipazione economica del Comune di Gaglianico per la realizzazione di opere di urbanizzazione quali illuminazione e marciapiedi. Questi sono passi tecnici necessari per dare al Consiglio Provinciale la panoramica per decidere se fare la variazione di bilancio sul Raddoppio Trossi oppure no. Quindi mancano i passi politici”.

Il tratto oggetto del sopralluogo di ieri non sarà il solo interessato dal progetto. “Noi ci siamo focalizzando sul primo lotto funzionale dello studio di fattibilità. – precisa Ramella Pralungo– La volontà politica è, invece, di non fermarsi a Gaglianico, ma di collegare, con due corsie a scendere e due a salire, la rotonda sud di Savagnasco alla rotonda ovalizzata di Benna, sita prima della discesa per Massazza. Da qui parte una svolta a destra che bypassa il centro abitato di Massazza e si riaggancia al cimitero. Quindi con la finalità di collegare velocemente Biella al casello autostradale di Carisio”.

“Dal punto di vista dei finanziamenti– conclude Ramella Pralungo l’accordo con la Regione Piemonte e che noi ci occupiamo del tratto Rotonda Sud Savagnasco- Rotonda della Mano. Mentre la Regione, con i Fondi RCD, del resto”.