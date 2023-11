Quaregna Cerreto, Festa patronale di San Martino: la serie di eventi.

La Parrocchia di San Martino, di Quaregna Cerreto, organizza un fine settimana di festeggiamenti in onore al Santo Patrono, per riprendere la tradizionale proposta, che ha dato il nome alla Chiesa parrocchiale.

Programma:

Venerdì 10 novembre

- Ore 14:30, “Anziani in oratorio”: alla proiezione del film seguiranno riflessioni e considerazioni, sorseggiando una tazza di tè. Si ricorda che chi non avesse i mezzi per raggiungere l’oratorio potrà comunicarlo al seguente numero: 015.937.49.

11 novembre

- Ore 20:45, in Chiesa parrocchiale, il concerto: quartetto del conservatorio di Milano.

Violino – Tiziano Giudice e Margherita Ceruti; Viola – Alessio Lisato; Violoncello – Claudio D’Alicarnasso; organizzazione e direzione – Edoardo Luisolo.

12 novembre

Festa Patronale di San Martino, con gli anniversari di matrimonio:

- Ore 10:00, accoglienza delle coppie e prove di canto;

- Ore 10:30, celebrazione dell’Eucarestia e foto di gruppo;

- Ore 12:30, pranzo in oratorio (con estrazioni a sorpresa, come di consueto) e mercatino, per tutti coloro che vorranno partecipare.

Per ulteriori informazioni: 015.937.49.