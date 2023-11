Biella in festa per i 125 anni dell'Oratorio di San Cassiano

Il 9 novembre 1898 giungeva a Biella il Reverendo don Luigi Bilieni , dei Salesiani di don Bosco, per aprirvi un oratorio festivo: sono passati 125 anni e i salesiani sono ancora qui nel quartiere Riva e nella città di Biella ! Se gli anni sono un fatto, non si contano invece le migliaia di ragazzi e di giovani che sono cresciuti in questo oratorio grazie al sistema educativo di Don Bosco: ragione, religione e amorevolezza.

Per festeggiare il lieto traguardo avranno luogo i seguenti appuntamenti: domani, dalle 17, evento con tutti i bambini del catechismo ed alle 18.30 Santa Messa presieduta da don Paolo Boffa Sandalina, vicario generale della Diocesi di Biella. Domenica 12 novembre, alle 10.30, Solenne Concelebrazione presieduta da don Fabiano Gheller (responsabile della Pastorale Giovanile dei Salesiani del Piemonte e della Valle d’Aosta ).

Al termine della funzione, su proposta dei giovani dell’Oratorio, un simbolico flashmob #abbracciAMOSANCA: tutti i fedeli presenti faranno un girotondo abbracciando la chiesa di San Cassiano. Alle 14.30 giochi per tutti i bambini ed a seguire castagnata e taglio della torta di compleanno.