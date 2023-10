8 biellesi al Sanremo New Talent

8 biellesi, tutti della scuola Libera La Voce Biella, sono stati al Sanremo New Talent. In semifinale Carla Marzano e Elisa Zerbini con quest'ultima alla finalissima con il suo inedito che ha conquistato il consenso di giuria e pubblico classificandosi tra le prime 10 in tutta Italia.

Presidente di giuria il grande Maestro Vince Tempera e tra i giurati il rapper Moreno di Amici 2013. I ragazzi sono arrivati a Rimini dopo una lunga selezione su più di 3000 candidature. La finalissima sarà in onda sui canali Sky.