Dalla digitalizzazione alla customer experience: gli elementi vincenti per differenziarsi dalla concorrenza

La digitalizzazione è un processo avviato già da alcuni anni, ma è stato velocizzato notevolmente con l’avvento della pandemia, quando l’online ha rappresentato una delle pochissime forme di comunicazione e di interazione possibile. Le aziende hanno dovuto quindi mettersi al passo con le nuove sfide lanciate dalla digital transformation, a partire dalla customer experience.

La customer experience, abbreviata in CX, rappresenta l’esperienza complessiva derivante dal rapporto che un cliente ha avuto con l’azienda. L’esperienza, a differenza di quanto si possa pensare, non riguarda solo lo shopping online, ma tutti gli altri servizi ad esso collegato come il supporto, l’assistenza, la navigazione sul sito e sui social e in generale l’interazione con il brand.

Insomma la customer experience ha assunto un ruolo centrale nelle strategie di molte aziende, che devono mettere al centro del progetto il cliente che è il fulcro attorno al quale gira tutto per fornirgli un’esperienza personalizzata e costruita in base alle sue esigenze, preferenze e necessità.

Perché la customer experience è così importante nelle strategie decisionali delle aziende?

Lo slogan “the customer is the king” (“il cliente è il re”) ha dominato le strategie di marketing di molte aziende negli ultimi decenni, ma molto spesso era solo uno slogan effimero. Nella pubblicità tradizionale i clienti avevano poco potere decisionale: dovevano decidere cosa acquistare senza avere grande facoltà di scelta.

Oggi è cambiato tutto con la digitalizzazione: i clienti possono accedere in qualsiasi momento e in qualsiasi posto a una serie di dati e informazioni utili per indirizzare le loro scelte d’acquisto. I consumatori moderni sono informati, esperti del settore e sanno cosa vogliono.

Il mercato diventa sempre più saturo e competitivo e risulta complicato differenziarsi dai competitor ed emergere della massa. Anche un buon prezzo potrebbe non essere sufficiente per farsi notare e conquistare nuovi clienti o fidelizzare i vecchi.

Qual è quel dettaglio (che poi un dettaglio non è) che consente davvero di fare la differenza? La customer experience, appunto, cioè quell’insieme di strategie e processi che creano un’esperienza personalizzata e verticalizzata sul cliente. Non a caso si parla di customer journey, il viaggio del consumatore, durante il quale bisogna fornirgli tutta l’assistenza necessaria per fargli vivere un’esperienza unica e plasmata sulle sue esigenze dall’inizio alla fine.

Come realizzare una customer experience personalizzata per il cliente?

Ma come creare un’esperienza personalizzata che crea un rapporto indissolubile e consolidato tra azienda e cliente? Di strumenti disponibili sul mercato ce ne sono tanti e uno dei più efficaci e apprezzati è Salesforce, piattaforma che ha stretto una forte collaborazione con Polo Digitale, realtà nata per implementare la digitalizzazione delle aziende e per aumentare la fidelizzazione dei clienti.

Un’esperienza unica e personalizzata non solo aumenta la soddisfazione del cliente, favorendone la fidelizzazione, ma migliora anche la reputazione dell’azienda, altro aspetto su cui fare leva per differenziarsi.

Polo Digitale, sfruttando le opportunità messe a disposizione da Salesforce, offre i seguenti servizi alle aziende partner:

follow-up . Si ritiene erroneamente che il rapporto tra azienda e cliente si conclude nel momento in cui quest’ultimo effettua l’acquisto. Non è assolutamente così, anzi, quello è solo lo step iniziale di un rapporto che deve continuare e che va consolidato nel corso del tempo. Il follow-up consiste in un monitoraggio del cliente per valutare il suo livello di soddisfazione dopo l’acquisto di un prodotto o di un servizio, o comunque dopo l’interazione con il brand;

esperienza personalizzata . Per valorizzare i clienti bisogna costruire un’esperienza su misura per loro. Alcuni clienti potrebbero preferire un canale più tradizionale, come il telefono; altri invece preferiscono canali come le email, per tenere sotto traccia tutte le informazioni inviate; altri ancora prediligono soluzioni self-service e in questi casi i chatbot o le FAQ sono gli strumenti ideali per soddisfare le loro esigenze. In questo modo si crea davvero un’esperienza unica e innovativa;

ottimizzazione delle risorse. Salesforce consente di analizzare le prestazioni in termini di customer experience e intervenire in modo mirato. Se il team di assistenza o di vendita non performa a dovere è possibile adottare le contromisure ritenute più idonee, ad esempio formando con maggiore attenzione i dipendenti o implementando alcuni servizi così da ottimizzare meglio le risorse e prevedere gli investimenti futuri in modo più accurato.