Virtus Biella inizia alla grande, doppia vittoria in Coppa Piemonte

Due vittorie e 5 punti in classifica per la Prochimica Novarese Virtus Biella nella prima giornata di Coppa Piemonte.

Nonostante pochi allenamenti al completo e il notevole carico di lavoro fisico di queste prime settimane di attività, le nerofucsia hanno giocato due belle partite sabato pomeriggio sul parquet di casa al PalaSarselli di Chiavazza. E' vero, le due avversarie erano di categoria inferiore (la Coppa vede mescolate squadre di serie C e serie D), ma la squadra si è espressa bene, dominando il primo incontro e vincendo di "cuore" il secondo. La gara di esordio è stata contro il San Rocco Novara e si è rivelata un monologo delle virtussine: 25-15 il primo set, 25-21 il secondo e 25-11 il terzo.

Dopo una pausa di un'oretta e mezza per consentire l'incontro tra il San Rocco e il Ve.La Volley vinto 2-1 dalle novaresi, la Virtus ha iniziato bene anche contro le torinesi, vincendo il primo set 25-20. La seconda e la terza frazione, invece, sono state delle vere battaglie, concluse ai vantaggi: 27-25 per il Ve.La il secondo) e 26-24 per la Virtus il terzo. La Prochimica Novarese Virtus Biella sarà indubbiamente una delle squadre più giovani del prossimo campionato di serie C.

Nella rosa di atlete convocate per il primo impegno di Coppa Piemonte ben tre nate nel 2008 e sei nel 2006. Ad alzare la media, la "chioccia" Daniela Zacchi che a 43 anni è ancora in grande forma e anche quest'anno, oltre a vestire un ruolo di fondamentale importanza a livello societario, si è voluta mettere a disposizione anche come atleta. Queste le atlete convocate: Aurora Ginella (2006), Alessia Cavaliere (2006), Sofia Gasparini (2006), Daniela Zacchi (1980), Elettra Porta (2008), Ottavia Resini (2006), Dayla Mia Huaman Lopez (2005), Gaia Fornasier (2005), Chiara Cutellè (2008), Rachele De Pretto (2006), Giulia Caneparo (2006), Elisa Civallero (2003), Sofia Vercellino (2004), Giada Silletti (2008). Allenatori: Rudi Rastello e Maurizio Venco.

Il secondo triangolare di Coppa Piemonte è previsto domenica 24 settembre a Novara: alle 16.30 contro lo Scurato e alle 18 contro l'Issa, entrambe le formazioni sono iscritte alla serie D. Martedì 19 settembre alle ore 21 a Torino presso la sede del Comitato Regionale Piemonte Fipav si svolgeranno i sorteggi dei gironi del campionato regionale di serie C femminile.