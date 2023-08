Un automobilista nota un'anziana a piedi in prossimità delle gallerie della Provinciale 232 e, preoccupato per la sua incolumità, lancia l'allarme.

È accaduto ieri pomeriggio, 20 agosto, intorno alle 15 nel comune di Valdilana, in direzione di Cossato: sul posto, oltre ai Carabinieri, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza all'80enne. Sembra che fosse in stato confusionale. Caricata sull'ambulanza, è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.