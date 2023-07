Maffeo Ciclismo, biciclette a occasioni imperdibili

Siamo in estate ed è ora di pedalare. Offerte imperdibili ti aspettano da Maffeo Ciclismo per il tuo prossimo viaggio in bicicletta.

Fino a fine luglio sconti dal 20% al 50% per tutta la merce in stock.

Che cosa trovi nel negozio? Mountain bike, bici da corsa, city bike per uomo, donna e bambino. E non mancano anche le fat bike e le e-bike!

Scopri anche l' usato garantito, mezzi completamente revisionati nell'officina di Maffeo Ciclismo.

Maffeo Ciclismo si trova a in via Nazario Sauro 30 a Benna.

Info su https://www.maffeociclismo.it/

Cell. +39 335 742 55 19