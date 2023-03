Performer Italian Cup, entro il 25 marzo selezioni a Biella e Cuneo

Partecipazione online (tel. 329 8346593, infometodopasspiemonte@gmail.com) e scadenza il 25 marzo per le selezioni provinciali delle aree di Biella e Cuneo della Performer Italian Cup, il primo campionato delle arti scenico-sportive della FIPASS (Federazione Internazionale Performer Arti Scenico-Sportive), che in Italia co-organizza la competizione assieme allo CSAIn, ente di promozione sportiva del Coni.

Possono partecipare singoli performer (assoli), che possono presentarsi come performer completi (con capacità tecniche e interpretative in almeno due discipline) o come performer di canto, danza, recitazione, arti circensi e acrobatiche, coppie di artisti (duo), compagnie piccole (con massimo cinque componenti) e compagnie grandi (da sei componenti in su), divisi per fascia di età e per livello (livello C principianti, livello B intermedio e livello A avanzato).

Gli atleti-performer che saranno giudicati idonei potranno partecipare alla fase regionale di selezioni, prevista a metà maggio, per proseguire con la fase nazionale, che si terrà dal 2 al 13 luglio a Roma (Camping Village Roma Capitol), in contemporanea agli Europei ai quali parteciperanno i vincitori delle precedenti edizioni nazionali dei Paesi affiliati, Italia compresa. All’interno della fase nazionale e di quella europea - che si concluderanno con l’assegnazione dei medaglieri – verranno date borse di studio internazionali e possibilità di contratti di lavoro, da sempre tratto distintivo del Campionato FIPASS.Ad affiancare i partecipanti le coach Alessandra Colucci (specialista di danza modern e contemporanea, presidente del team), Angela Costabile (cantante e cantautrice, direttrice del Festival "Arte e bellezza", consigliera,), Aurora Piazzolla (insegnante di danza classica e moderna, consigliera).

Alla Performer Italian Cup è dedicato l’omonimo Format Tv (https://www.raiplay.it/programmi/performeritaliancup) che già da due stagioni è in onda su Rai 2 con la conduzione di Valentina Spampinato, Presidente Internazionale Metodo Pass e ideatrice del Campionato, e Garrison Rochelle.