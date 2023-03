Buona la prova delle atlete della ritmica Pietro Micca a Candelo

Candelo 4 e 5 marzo, si svolge la prima prova del Campionato regionale Individuale silver LD.

A gareggiare fra sabato e domenica tre ginnaste dell’APD Pietro Micca: Pasquadibisceglie Noemi, Barbera Matilde e Turetta Mia.

Pasquadibisceglie Noemi (classe 2013), si esibisce nel suo programma a clavette e corpo libero. Una buona prova per la giovane atleta che si conferma di bronzo e sale sul terzo gradino del podio nella classifica All Around, argento al corpo libero e oro alle clavette.

Barbera Matilde si presenta con il suo nuovo programma a cerchio e nastro, al suo esordio nel livello LD. L’emozione gioca qualche scherzo e, con qualche errore, termina la sua prova 17esima All Around, 11esima al cerchio e quarta al nastro.

Turetta Mia (classe 2005) propone al corpo giudicante un nuovo programma a palla e clavette, anche per lei esordio nel livello LD. Complice qualche errore alla palla termina la sua prova in nona posizione All Around, settima nella specialità alla palla e ottiene il bronzo nella specialità clavette.

“Una buona prova per le ragazze, che si sono cimentate in un livello difficile contro avversarie di livello” dichiara la tecnica Rosso Elisabetta, che insieme alla tecnica Irina Liovina ha accompagnato le ginnaste in gara “sicuramente un buon trampolino verso il perfezionamento dei programmi in vista della seconda prova. Nel complesso siamo contente della prova delle atlete.”