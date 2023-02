Dinamica in fase di accertamento a Vigliano Biellese, dove una persona alla guida avrebbe perso il controllo dell’auto e sarebbe finito contro la segnaletica stradale. Il sinistro è avvenuto ieri mattina, in corso Avilianum. Non sono note, al momento, le condizioni di salute del conducente. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso.