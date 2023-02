Doppio appuntamento da non perdere a Cossato. In occasione del Carnevale, saranno due le postazioni dove si potrà assaporare la tradizionale fagiolata nella giornata di domenica, 12 febbraio: alle 14 al campo sportivo della Spolina e alle 15 al circolo Picchetta. Seguiranno animazioni per i più piccoli.