Nel Biellese due giorni di gare podistiche

Il primo appuntamento è sabato 28 gennaio, a Candelo, con la Ysangarda Night Trail, corsa podistica non competitiva (19 km) e dalla Nordic Walk (10 km).

Il ritrovo per gli atleti è alle ore 15 presso il Palazzetto dello Sport, e la partenza della 19 km è prevista per le 17:45, mentre la 10 km inizierà poco dopo, alle 17:50.

Il costo di partecipazione è di 20 euro per la corsa 19 km, e di 12 euro per la Nordic Walk. Per partecipare all’evento è necessaria l’iscrizione, effettuabile fino a mezz’ora prima dell’inizio dell’evento, sul sito www.traildeiparchi.com. Agli iscritti verrà anche offerta una maglietta dell’evento e un buono pasto per la cena prevista al Centro Polivalente del paese. L’organizzazione coglie l’occasione per ricordare ai partecipanti di indossare abbigliamento consono alle temperature basse previste per sabato, e di fornirsi di pila frontale. Per maggiori informazioni visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/YsangardaTrail

Il secondo evento è la 2a edizione Cross di Valdengo, gara di corsa campestre valida come Trofeo Piemonte Cross giovanile, CDS Regionale Giovanile, Prova selezione rappresentativa CM/CF. L’evento, organizzato da Winter Brich Valdengo ASD si terrà domenica 29 gennaio, con ritrovo alle ore 8:30 presso il centro sportivo comunale in Via Libertà 30.

Gli orari previsti di inizio delle gare, riservate ai tesserati Fidal delle categorie Ragazzi/e, Cadetti/e, Esordienti EM10/EF10, EM8/EF8, EM5/EF5, sono i seguenti:

Ore 10.30 Cadetti Km 3

Ore 11.00 Cadette Km 2

Ore 11.30 Ragazzi Km 1.200

Ore 12.00 Ragazze Km 1.200

Ore 12.30 EM8/EF8 m 600

Ore 12.45 EM5/EF5 m 400

Il costo di partecipazione alle gare è di 2 euro per la categoria Esordienti e 3 euro per le categorie Ragazzi/e, Cadetti/e. E’ inoltre obbligatoria l’iscrizione, entro oggi giovedì 26 gennaio, presso la relativa sezione online della Società di appartenenza.

Su prenotazione, sarà possibile pranzare presso il Gruppo Amici Sportivi di Valdengo, contattando il numero 346 0343177Per maggiori informazioni visitare il sito www.winterbrichtrail.it oppure contattare il numero 3288831413