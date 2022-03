Verrone organizza le vacanze al mare

La prima proposta è presso un hotel 3 stelle a Bellaria dal 2 luglio a 16, la seconda dal 27 agosto al 10 settembre sempre in un hotel 3 stelle questa volta a Cattolica.

Dopo anni di stop praticamente forzato, l'amministrazione Bossi a Verrone ha di nuovo provato a organizzare due soggiorni marini rivolti a chi ha 60 o più anni.

"Complice il Covid da un paio di anni non abbiamo più organizzato vacanze al mare - spiega il sindaco Cinzia Bossi - . Non c''era per la verità nemmeno tanta voglia da parte delle persone. Ora ci riproviamo. In questi giorni passeremo casa per casa a lasciare nella buca delle lettere alle persone che potrebbero essere interessate un volantino che spiega loro che cosa vorremmo proporre e come fare per aderire. E una volta che sapremo il numero delle persone che vogliono partecipare ci muoveremo per organizzare la partenza".

Il 30% del rimborso del viaggio sarà pagato dal Comune.