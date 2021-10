Verso le elezioni, ecco il programma di Noi con Voi per Zumaglia

Noi con Voi per Zumaglia si è presentata alla cittadinanza il 18 settembre - Foto pagina Facebook Noi con Voi per Zumaglia

Edoardo De Faveri, candidato primo cittadino di Zumaglia alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre, ha cominciato a pensare di fare il sindaco quando frequentava le scuole elementari in paese.

“Allora, - ricorda De Faveri - con maestra il sindaco uscente Elvezia Delvento, sono stato eletto sindaco del consiglio comunale dei ragazzi. Da li è nato questo sogno che porta ad oggi che ho 20 anni. Sono giovane e motivato a spendere le mie energie per il paese, governando con il coinvolgimento della cittadinanza, e con Villa Virgina come luogo di aggregazione, svago e senso di comunità. Ho trovato una squadra che condivide i miei valori e sono orgoglioso di queste persone hanno accettato la mia proposta".

Nella squadra di Noi con Voi per Zumaglia i candidati consiglieri comunali sono Alberto Corbetta, che si occuperà proprio di coinvolgere i cittadini nel governo del paese secondo il principio di sussidiarietà, che è nemico della burocrazia. A Valeria Celli competerà progetto scuola-famiglia ed ambulatorio pediatrico, a Paolo Gallo riqualifica dei locali comunali, volontariato, associazioni ed eventi, a Martina Loss Robin lo sport inteso come attività, dopo scuola ed impianti, a Paolo Marchiodi lavori pubblici e sicurezza, a Patrizia Pozzolo rapporto con cittadinanza e soprattutto anziani, a Beatrice Ronco gestione del sito internet comunale, realizzazione di un blog e di consulenza digitale, e miglioramento degli orari degli uffici comunali per incontrare le esigenze dei cittadini.