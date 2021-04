Biella Motor Team, c'è l'accordo con Massimo Lombardi

Continuano gli arrivi in casa Biella Motor Team. È di questi giorni, infatti, l’accordo tra la scuderia ed il pilota Massimo Lombardi che disputerà la stagione 2021 con le insegne del sodalizio presieduto da Mattia Vescovo.

Biellese di Tollegno, classe 1973, Lombardi da oltre una decina d’anni è una presenza fissa delle gare di zona 1, Piemonte e Valle d’Aosta, piazzandosi più volte ai piani alti della classifica. Il suo programma per la stagione che sta iniziando prevede la partecipazione alle gare valide per la Coppa Rally Zona 1 con una performante Volkswagen Polo di classe Rally2 della Pool Racing, struttura alessandrina che fa capo a Paolo Bellingeri.

«Sono contento di ricominciare a correre – spiega -. Sarò in gara con una macchina nuova e sono convinto che ci sono tutte le premesse per fare bene». Il programma di Massimo Lombardi prevede quattro appuntamento: Il Rally del Grappolo a San Damiano d’Asti, il Lana a Biella, il Città di Torino ed il Rally del Rubinetto a San Maurizio d’Opaglio, a cui si aggiungerà il Valli Ossolane, in calendario per il 24-25 aprile. Al suo fianco si alterneranno Erika Bologna e Fabrizia Bianchetti.