Biella, il sindaco Corradino su Seab: “Ecco le azioni che faremo per salvare la società”

“Il Comune di Biella farà la sua parte per salvare la società Seab, ma richiede un piano industriale e un cambio di passo nella gestione dei rifiuti che consenta alla società il risanamento e di tornare a essere un modello di riferimento per il territorio”. E’ questa la linea del sindaco Claudio Corradino tenuta durante l’assemblea odierna del controllo analogo alla presenza degli altri amministratori.

Il primo cittadino spiega le azioni che si andranno a compiere nei prossimi giorni: “Entro metà mese convocheremo il consiglio comunale, in via d’urgenza, che sarà chiamato a deliberare il nuovo documento di indirizzo che conterrà in primis l’adesione all’aumento di capitale pari al 24,4% di quote in possesso dell’ente, dopodiché se la legge lo consente siamo disposti anche a valutare un eventuale acquisizione parziale del capitale inoptato”.

Il passo successivo sarà il ritorno a Tari ma con una serie di paletti e condizioni: “Il passaggio a Tari avverrà a partire dal 1° gennaio 2022, la gestione debitoria pregressa rimarrà a carico di Seab, la società continuerà a fatturare ai cittadini in nome e per conto del Comune che però gestirà la parte amministrativa relativa agli incassi”.

Conclude il sindaco Corradino: “Sulle base delle prime indicazioni fornite dai nostri consulenti, che a breve presenteranno una relazione dettagliata definitiva, abbiamo affrontato i primi passi che devono portare alla salvezza della società. Tenendo conto delle tempistiche ristrette e per fornire come promesso una risposta ai lavoratori, alle rappresentanze sindacali e ai cittadini. C’è chi su questa vicenda ha voluto speculare, mi riferisco in particolare ad alcuni partiti e movimenti politici, mentre noi rispondiamo con i fatti, ciò che interessa alla cittadinanza. In vista del nuovo piano industriale chiederemo al consiglio di Seab di interagire con cadenza mensile insieme al socio di maggioranza relativa per l’attuazione del piano, che dovrà prevedere dei miglioramenti nella gestione della raccolta dei rifiuti in particolare per le utenze condominiali e le imprese”.