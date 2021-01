In dieci per l'happy hour: chiuso bar e sanzionati i clienti per assembramento

Non si fermano i controlli per il rispetto delle norme anti-covid nel cossatese. I Carabinieri della Stazione di Mottalciata sorprendono 10 persone durante l’happy hour. Tutti sanzionati e locale chiuso per 5 giorni.

In un bar di Castelletto Cervo, ieri pomeriggio, nel corso di un servizio di prevenzione finalizzato alla verifica del rispetto delle norme anti-covid, i militari dell’Arma di Mottalciata hanno sorpreso dieci persone assembrate e intente tranquillamente a bere l’aperitivo, in barba alle limitazioni per la diffusione del coronavirus.

Per questo motivo, i militari hanno identificato tutti i presenti e proceduto alla singola contestazione delle violazioni accertate. Il titolare è stato sanzionato con la chiusura del locale per 5 giorni ed una contravvenzione di 400 euro. Ad ognuno dei 9 avventori è stata elevata una multa della stessa entità per il divieto di assembramento. Dal Comando di Mottalciata partirà un dettagliato resoconto alla Prefettura di Biella.