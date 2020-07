Quanto dura un'otturazione dentale?

È capitato praticamente a tutti noi di avere un forte dolore ai denti che non intende lasciarci in pace. Qui è necessario recarsi da uno specialista che, molto spesso, scoprirà ciò che già sospettavamo di avere: una carie. E cosa ci resta da fare in questi casi? Un’otturazione è solitamente la scelta più comune: il “buchino” capace di farci soffrire così tanto viene “chiuso” dal nostro dentista di fiducia che, con la sua esperienza, sarà capace di lenire quel dolore persistente che ha provato almeno l’80% della popolazione, come rivelato in uno dei nostri articoli precedenti su Odontoservice, dedicato proprio alla carie. Questa volta, invece, abbiamo intervistato il Dottor Adriano Barchi, direttore sanitario della struttura, per comprendere come funziona davvero un’otturazione e per comprendere quale servizio ricercare quando il mal di denti insorge.

“Per capire quanto dura questo trattamento è necessario fare delle premesse - ha esordito il medico - le otturazioni sono infatti divise sostanzialmente in due categorie: quelle semplici, quando sono di piccole dimensioni e vanno a colpire solo una parte limitata del dente (e che non sempre causano dolore) e quelle complesse, quando il “buchino” non è più così piccolo e attacca una o più pareti del dente, potendo arrivare ad interessare la totalità delle medesime. Quando la situazione è grave si può essere costretti a dover effettuare una terapia canalare (o devitalizzazione) e a dover applicare quella che si chiama “corona” che può essere composta di materiali di varia natura, più o meno estetici e resistenti nel tempo”.

Il Dottore però ci tranquillizza con le sue parole successive, incentrate sull’effetto di questo rimedio: “La situazione che richiede devitalizzazione e corona è estrema. Solitamente, un’otturazione semplice o complessa in un dente non devitalizzato può anche durare per tutta la vita. Certo, questo dipende da vari fattori: primi fra tutti l’abilità e l’esperienza di chi compie l’intervento”.