Ottimi risultati per la Rally & co FOTO

Ottimi risultati per la Rally & co nella penultima tappa di campionato italiano Cross Country, disputatosi a Rivignano Teor, in provincia di Udine, per la 3° edizione della Baja dello Stella.

Gianluca Morra e Stefano Tironi, a bordo di una Suzuki Vitara, hanno vinto la classe T2 cogliendo la 16° posizione assoluta, marcando punti importanti per il Trofeo Suzuki Challenge; 15° assoluti e 4°in classe TH per Alberto Gazzetta ed Andrea Pizzato, al traguardo con la piccola Suzuki Jimny, dando appuntamento al 13 e 14 di novembre per la gara finale Raid of the Champions che si terrà come di consueto in Ungheria.