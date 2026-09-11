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Video | 11 settembre 2026, 12:11

Patto Mediterraneo, Zingaretti (PD): "Serve patto vero con risorse, non scatola vuota"

Patto Mediterraneo, Zingaretti (PD): &quot;Serve patto vero con risorse, non scatola vuota&quot;

(Adnkronos) - "Un Patto per il Mediterraneo è fondamentale perché riteniamo che questo mare sia il cuore del futuro globale e l'Europa non può girarsi dall'altra parte. Servono investimenti sulla transizione ecologica, sui porti e sull'economia di scambio per riaccendere in quell'area del pianeta la cooperazione di pace, dello sviluppo e del lavoro". Lo dichiara l'eurodeputato e capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo, Nicola Zingaretti, in vista del voto in commissione Affari esteri dell'Eurocamera sul rapporto di cui è relatore sul Patto Ue per il Mediterraneo. 

 

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