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Video | 11 settembre 2026, 12:11

Palestina-Israele: Annunziata (Pd), "Fatto un grande lavoro per questo incontro. Siamo soddisfatti"

Palestina-Israele: Annunziata (Pd), &quot;Fatto un grande lavoro per questo incontro. Siamo soddisfatti&quot;

(Adnkronos) - "Doveva venire l'ambasciata che ha mandato comunque un osservatore, quindi credo sia stato il primo di questa fase di incontri diretti tra palestinesi e israeliani. Sono molto contenta. Abbiamo lavorato tantissimo e abbiamo fatto un grande lavoro che è riuscito molto bene". Così l'eurodeputata del Partito Democratico, Lucia Annunziata, in un'intervista al Parlamento europeo di Bruxelles a margine dell'incontro a porte chiuse con gli esponenti di 36 Ong israeliane impegnate a favore della soluzione a due Stati, nonché i rappresentanti della società civile palestinese e della Geneva Initiative, progetto congiunto israelo-palestinese per la promozione del dialogo. 

 

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