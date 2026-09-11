ETS: Maran (PD), "Su revisione serve equilibrio tra decarbonizzazione e competitività"

(Adnkronos) - "L'ETS è una misura efficace per la transizione ecologica, ma serve sostenibilità per la nostra industria". Lo afferma l'eurodeputato del Partito democratico, Pierfrancesco Maran, evidenziando la necessità che le future proposte della Commissione europea trovino "un punto di equilibrio affinché la decarbonizzazione non penalizzi la competitività internazionale delle imprese", a margine del voto in Commissione Ambiente al Parlamento europeo su un eventuale riserva di stabilità di mercato sugli Ets.