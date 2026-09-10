 / Ultim'ora

Ultim'ora | 10 settembre 2026, 19:17

Principio di incendio aereo Easyjet, aeroporto Malpensa momentaneamente chiuso

Principio di incendio aereo Easyjet, aeroporto Malpensa momentaneamente chiuso

(Adnkronos) -

L'aeroporto di Milano Malpensa è momentaneamente chiuso dopo che un aereo della compagnia Easyjet in partenza per Praga, con a bordo 146 passeggeri, ha dichiarato un'emergenza per un principio di incendio mentre si trovava in fase di rullaggio su un raccordo dell’aeroporto. 

Immediata l'attivazione delle procedure di emergenza previste. I passeggeri sono stati evacuati dal velivolo tramite gli scivoli e risultano tutti illesi, fatta eccezione per due passeggeri lievemente contusi a seguito della discesa. 

Sono in corso le verifiche sull’aeromobile e le attività necessarie al ripristino della piena operatività dello scalo. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore