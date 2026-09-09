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Video | 09 settembre 2026, 17:13

Nel tour degli Oasis Roma c'è, il video dedicato alla Capitale postato sull'account della band

Nel tour degli Oasis Roma c'è, il video dedicato alla Capitale postato sull'account della band

(Adnkronos) - Gli Oasis hanno scelto una vespa e i vicoli di Trastevere per confermare che Roma sarà tra le tappe del loro tour 2027. I fan italiani tirano un ulteriore sospiro di sollievo, anche se per le date e le modalità di acquisto dei biglietti bisognerà attendere ancora. La stampa inglese e i fanclub da giorni assicurano che gli Oasis si esibiranno in Italia nel 2027 con due concerti allo Stadio Olimpico di Roma, il 24 e il 25 luglio: le date compaiono nei calendari provvisori circolati negli ultimi giorni. 

 

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