Bocce, riunione del comitato Alto Piemonte: ecco cosa è emerso

Lunedi scorso si è svolta a Buronzo una riunione del comitato Alto Piemonte, alla quale hanno partecipato 19 società delle 32 aventi diritto.

Era presente la vicepresidente del comitato regionale Maria Giardo , che ha portato anche i saluti del presidente Giorgio Roetto. Il consigliere regionale Antonio Gaudino ha illustrato la bozza della 75a edizione della Boccia d'Oro che si svolgerà nel periodo invernale ad iniziare da metà novembre.

Giuseppe Salzano ha spiegato come effettuare il tesseramento che quest'anno sarà on line. Si è parlato anche dei tornei e dell'uso dei bocciodromi coperti compreso quello di Tollegno che potrebbe ospitare un torneo invernale, dopo l'accordo raggiunto con il Comune.