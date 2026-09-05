Ultimi giorni di caldo estremo, in arrivo piogge e calo termico: l'Italia torna a respirare

(Adnkronos) - Ultimi giorni di caldo estremo, poi l'Italia tornerà finalmente a respirare. Ad assicurarlo sono gli esperti meteo, che parlano di piogge in arrivo e calo termico dopo una lunghissima estate con picchi record. La data della svolta è fissata a mercoledì 9 settembre, quando faranno il loro ingresso le correnti atlantiche. Ecco il quadro nelle previsioni per la giornata di oggi, sabato 5 settembre, e per i giorni a venire.

L'estate 2026 è ufficialmente la più calda della storia per Francia, Svizzera e gran parte del Nord Italia (tra cui tutto il Piemonte, Milano, Genova, Padova etc.), in attesa dei dati definitivi per confermare un probabile record nazionale.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, ci ricorda dunque che questa sesta fiammata, destinata a spegnersi mercoledì 9 settembre, ci lascia in eredità una constatazione inquietante dei climatologi: abbiamo appena vissuto l'estate peggiore del nostro passato, ma con molta probabilità la migliore del nostro futuro.

Il paradosso della nuova normalità climatica

Da eccezione a regola: l'estate rovente del 2003 fu un episodio isolato; oggi, le stagioni estreme (come quelle del 2022, 2024 e 2026) hanno trasformato quell'anomalia in una costante del XXI secolo.

Il limite infranto: mentre il mondo cerca faticosamente di contenere il riscaldamento globale entro i +1,5°C, in estate l'Italia registra un catastrofico +4°C rispetto all'era preindustriale.

Lo spettro del 2027: con il previsto rinforzo del Super El Niño, il prossimo anno rischia di mantenere o addirittura superare questa soglia di calore estremo.

Le previsioni degli ultimi giorni di fuoco

Prima del calo termico, atteso per metà della prossima settimana, l'anticiclone africano continuerà a farsi sentire pesantemente su gran parte della Penisola:

Temperature massime diffuse tra i 35°C e i 36°C da Nord a Sud.

Picchi sahariani fino a 39°C nel Foggiano.

Fine dell'ondata: mercoledì 9 settembre, con l'ingresso di correnti atlantiche.

Come dovremo riorganizzare le nostre vite

Poiché invertire la rotta sulle emissioni fossili richiederà decenni, l'adattamento climatico deve essere immediato. Per sopravvivere alle prossime estati dovremo cambiare le nostre abitudini:

Cercare la quota: il vero fresco si troverà solo nel Nord Europa o in montagna, rigorosamente sopra i 1000 metri di altitudine.

Nuovi ritmi lavorativi: i lavori all'aperto andranno sospesi durante le ore diurne, rendendo necessaria una transizione verso turni notturni per le attività più esposte.

Rifugi urbani: evitare piazze asfaltate e zone industriali, prediligendo i viali alberati e i parchi. La politica dovrà accelerare sulla creazione di numerosi "rifugi climatici", spazi pubblici gratuiti progettati per offrire un riparo sicuro alla popolazione. Ecco alcuni esempi:

Al chiuso: edifici climatizzati (biblioteche, musei, centri civici) attrezzati con aree sosta e distributori di acqua potabile.

All'aperto: parchi e piazze riqualificate con alberi ad alto fusto, ampie zone d'ombra, fontane e nebulizzatori per abbassare le temperature locali.

Obiettivo: mitigare l'effetto "isola di calore" urbana e prevenire emergenze sanitarie, garantendo ai cittadini un'oasi di fresco raggiungibile in pochi minuti a piedi.

Conclusioni

Nell’attesa dei rifugi climatici in città, il crollo delle temperature ci riporterà presto a respirare, ma le prime piogge non dovranno cancellare la memoria di questi quattro mesi di prigionia termica.

Il momento di esigere città più verdi e un'azione climatica drastica è adesso, prima che l'estate si trasformi da stagione a emergenza perenne.

Sabato 5. Al Nord: sole e caldo in ulteriore aumento; qualche rovescio su Friuli e Alpi. Al Centro: sole e più caldo. Al Sud: sole e più caldo.

Domenica 6. Al Nord: soleggiato e caldo per il periodo. Al Centro: soleggiato e caldo per il periodo. Al Sud: soleggiato e caldo per il periodo.

Lunedì 7. Al Nord: soleggiato e caldo per il periodo, qualche acquazzone in montagna. Al Centro: soleggiato e caldo per il periodo. Al Sud: soleggiato e caldo per il periodo.

Tendenza: perturbazione da mercoledì con piogge al Nord e poi al Centro; calo termico.