Vincenzo Schettini arriva a Bolle di Malto: domani a Biella “La fisica della birra”

Domenica 6 settembre, alle 11.30, in piazza Vittorio Veneto a Biella, Bolle di Malto ospita il professor Vincenzo Schettini, uno dei divulgatori scientifici più conosciuti e seguiti d’Italia, per un appuntamento speciale dal titolo “La fisica della birra (bevuta responsabilmente!)”.

L’incontro, a ingresso gratuito, porterà il pubblico alla scoperta della scienza nascosta dietro uno dei prodotti più antichi e popolari al mondo.

Cosa succede quando versiamo una birra? Perché si forma la schiuma? Come si comportano le bollicine? Che ruolo hanno pressione e temperatura? E cosa hanno a che fare con la birra i fluidi e persino il suono?

Con il linguaggio immediato, ironico e coinvolgente che lo ha reso popolare presso un pubblico trasversale, Schettini trasformerà un gesto quotidiano in un piccolo viaggio nella fisica, dimostrando come la scienza possa essere raccontata partendo dalla realtà che ci circonda.

Fisico, musicista, scrittore e soprattutto professore, Vincenzo Schettini ha costruito un metodo di divulgazione capace di unire rigore scientifico e intrattenimento. Diplomato in violino e didattica della musica e successivamente laureato in Fisica, da quasi trent’anni dirige il gruppo gospel Wanted Chorus e insegna fisica nelle scuole superiori.

È conosciuto dal grande pubblico attraverso “La Fisica Che Ci Piace”, progetto con cui raggiunge milioni di persone attraverso YouTube, TikTok, Instagram, Spotify e Facebook. Un’intuizione nata proprio dall’esperienza in classe: utilizzare gli stessi strumenti capaci di distrarre i ragazzi per intercettarne invece l’attenzione e avvicinarli alla conoscenza.

È autore dei libri La fisica che ci piace, vincitore del Premio Elsa Morante Ragazzi e tra i titoli di saggistica più venduti in Italia nel 2022, Ci vuole un fisico bestiale e, nel 2025, La vita che ci piace. Dal 2023 porta inoltre nei principali teatri italiani La lezione show e nel 2024 ha condotto su Rai 2 La Fisica dell’Amore.

La presenza di Schettini rappresenta uno degli appuntamenti speciali del programma di Bolle di Malto, che anche quest’anno affianca alla dimensione della festa e dell’intrattenimento momenti dedicati alla cultura, alla divulgazione e alla conoscenza della birra e della sua filiera presso il Salone italiano della Birra.

L’appuntamento è quindi per domenica 6 settembre, alle 11.30, in piazza Vittorio Veneto a Biella. Ingresso gratuito.

Perché la fisica è davvero dappertutto. Anche dentro un bicchiere di birra. Purché bevuta responsabilmente.