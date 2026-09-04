Pooh, concerto interrotto a Riccione: "Grande dispiacere e grande dolore"

(Adnkronos) -

Imprevisto per i Pooh. "Ieri sera avremmo voluto regalare a Riccione il nostro concerto completo: le 2 ore e 40 minuti di musica che avevamo preparato per voi. Invece, dopo circa due ore, un problema tecnico ha bloccato completamente l’impianto: è saltata la scheda madre del mixer e, purtroppo, è diventato impossibile continuare". Comincia così il lungo post di scuse condiviso sui social dai Pooh, costretti a interrompere lo spettacolo di mercoledì 2 settembre a causa di un guasto tecnico.

"Abbiamo dovuto fermarci e salutarvi prima del previsto", hanno scritto spiegando che il gruppo si è dovuto fermare dopo circa due ore, saltando così oltre 40 minuti di scaletta. "E vi assicuriamo che, per noi, non è stato affatto facile. Abbiamo provato un grande dispiacere e un grande dolore, perché quando saliamo su un palco lo facciamo con il desiderio di arrivare fino alla fine, insieme a voi".

"Ma poi è successo qualcosa di ancora più grande. Il pubblico di Riccione ha capito. Ha aspettato, ha ascoltato, ci ha guardato negli occhi e, invece di farci sentire la propria delusione, ci ha regalato affetto, comprensione e conforto. Ci avete consolato voi. E forse è proprio per questo che questo concerto ci resterà nel cuore", si legge nel post pubblicato sui social.

E in conclusione: "Anche una serata che non ha potuto avere il finale che tutti desideravamo può lasciare qualcosa di profondo. Quella nota di dolore, quella malinconia che si legge anche nella fotografia finale, raccontano un momento vero: la tristezza di non essere riusciti a finire il concerto, ma anche tutta la forza e l’importanza del legame che ci unisce".