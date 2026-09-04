Gasperini: "Dybala? Gli esami non hanno evidenziato nulla, oggi prova"

(Adnkronos) -

"Dybala? Gli esami non hanno evidenziato niente. Oggi prova. L'importante è che si senta sicuro e tranquillo. Bisogna che sia sicuro di poter giocare. Sono tre partite importanti e bisogna essere al meglio". Lo ha detto il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida contro la sua ex Atalanta. "Il mercato degli svincolati? Credo sia molto difficile, non so quali possano essere le opportunità, non ci conterei moltissimo. Salah-Eddine ha avuto almeno tre-quattro opportunità che ha rifiutato. Ho fatto delle scelte sull'aspetto tecnico, non rientra nei piani. In cosa può migliorare Malen? Ne ha fatti gol di testa? Gli manca al repertorio. Magari proviamo", ha risposto sorridendo Gasperini. "A che punto è la crescita di Mora? Abbiamo giocato due partite e ne ha giocate due su due. Titolare, riserve, non è così. Però spero che questo messaggio passi. Vero che è un ragazzo giovane, si deve adattare. Ma secondo me ha fatto vedere il suo talento e si è visto con la Fiorentina e a Lecce. Ha ampi margini di crescita fisici e della resistenza e della tenuta. Siamo di fronte ad un ragazzo di valore".

La Roma è attesa da sfide dirette molto impegnative. "Più che prova di maturità, questa squadra l'ha mostrata in tanti modi. Direi prova di forza, di valore. Il calendario nelle prime 10-12 giornate affrontiamo molte squadre di alta classifica. Nelle prossime affronteremo Atalanta, Inter, Como, Napoli. Ci saranno tutte queste partite. In più la Champions a cominciare da giovedì. E' un percorso che lo affrontiamo. Domani affrontiamo una squadra di valore che è partita bene. Già un incontro che vale assolutamente l'Europa che conta", ha proseguito il tecnico giallorosso.