Ascolti tv, 3 settembre: Moreno vince su Infante, 'Vita in Diretta' avanti con 18.1% di share

(Adnkronos) -

E' Rai1 con 'Torno indietro e cambio vita' a vincere la sfida della prima serata di ieri, giovedì 3 settembre 2026. Il film ha coinvolto 1.715.000 spettatori pari al 13% di share. Canale5, che ieri trasmetteva 'Hotel Costiera', marca stretto il podio, scelto da 1.641.000 spettatori con uno share del 13.4%. Italia1, con il match di Coppa Italia – Cagliari-Verona ha incollato davanti al video 1.023.000 spettatori con il 6.8% di share, mentre Rete4, con 'Dritto e Rovescio', ha convinto 927.000 spettatori totalizzando il 9.7% di share. La7 con 'In Onda Prima Serata' ha ottenuto un ascolto medio di 756.000 spettatori e il 5.2% di share. Rai2, che ieri proponeva 'Il Commissario Rex', ha intrattenuto 671.000 spettatori (share al 4.8%), mentre Rai3 con il suo 'Kilimangiaro Estate' è stato la scelta di 497.000 spettatori, con share al 3.8%.

Sul fronte dell'access prime time, a vincere è 'La Ruota della Fortuna' con 4.500.000 spettatori, pari al 27.4%, mentre Rai1, con 'L’Eredità Summer', ha ottenuto un ascolto medio di 2.592.000 spettatori per uno share del 15.7%.

Al mattino, su Rete4 'Ore 11' di Milo Infante ha ottenuto 448.000 spettatori con il 9.7% nella prima parte e 534.000 spettatori con il 6.7% nella seconda parte, in onda dopo il Tg4.

Nel pomeriggio, su Rai1 'Vita in Diretta' ha realizzato un ascolto di 848.000 spettatori con l’11.2% nella parte chiamata Start, 1.181.000 spettatori con il 16.9% nella presentazione e 1.378.000 spettatori con il 18.1%. Mentre su Canale 5 'Verità Nascoste – Il Diario' ha registrato 1.255.000 spettatori pari al 18.1% nella prima parte e 967.000 spettatori pari al 13.1% nella seconda parte. Dati che consegnano la vittoria, nel confronto diretto, al programma condotto da Manuela Moreno.