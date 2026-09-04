Consorzio Iris cerca partner per i progetti di vita individualizzati

Il consorzio Iris ha pubblicato un avviso pubblico per la ricerca di partner per la co-progettazione in merito all’implementazione dei progetti di vita individualizzati, personalizzati e partecipati.

La presente co-progettazione riguarda iniziative territoriali e interventi in merito al progetto di vita, secondo le priorità indicate dal DM 21 gennaio 2026, al finanziamento di strumenti, interventi, benefici, prestazioni, servizi e accomodamenti ragionevoli, “atipici”, ovvero non ricompresi nei livelli essenziali di prestazione statali o regionali, né già parte dell’offerta territoriale preesistente, e comunque integrativi o aggiuntivi rispetto alle risorse già destinate i progetti di vita (art. 1, comma 3 del DM 21 gennaio 2026).

Nel corso della co-progettazione si andrà a definire una puntuale programmazione delle attività, secondo le linee di indirizzo suddette, al fine di renderli maggiormente individualizzati, personalizzati e partecipati in particolare nell’ambito dell’autonomia abitativa e relazionale; a titolo di esempio: attività presso situazioni alloggiative extra-familiari, laboratori esperienziali sull’autonomia, interventi al domicilio per la costruzione di una progettualità di autonomia.

Il presente Avviso è rivolto a tutti i soggetti del Terzo settore e agli altri soggetti portatori di interessi sul tema che, in forma singola o di raggruppamento temporaneo, siano interessati ad operare nell’area dei servizi descritti all’art 2.

Per partecipare alla procedura di cui al presente avviso è necessario manifestare interesse mediante presentazione di istanza e relativa proposta progettuale esclusivamente attraverso l’allegata modulistica. L’istanza, il progetto e le autodichiarazioni devono essere sottoscritti digitalmente da tutti i legali rappresentanti membri dell’aggregazione. Le proposte progettuali dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 22/09/2026 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: iris@pec.ptbiellese.it

Per ulteriori dettagli Allegato_1_avviso_DEF.pdf