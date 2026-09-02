Incendio Monte Barone, la battaglia di Vigili del Fuoco e AIB a difesa delle nostre montagne

L’incendio del Monte Barone ha rappresentato una delle emergenze più complesse affrontate negli ultimi anni nel Biellese e in Valsessera. Il rogo, divampato lunedì 3 agosto 2026, ha percorso circa 12 chilometri e interessato oltre 2.000 ettari di bosco nel versante biellese, impegnando per 18 giorni Vigili del Fuoco, volontari AIB, Protezione Civile e personale delle Unioni Montane del Biellese Orientale e dei Comuni della Valsesia. Un’emergenza lunga e complessa, affrontata in condizioni particolarmente difficili anche dal punto di vista climatico, con caldo e afa a rendere ancora più impegnative le operazioni.

Comandante, 18 giorni di interventi, turni da 24 ore, come ne sono usciti i Vigili del Fuoco e quanto ha inciso la componente umana nella gestione di un'emergenza di queste dimensioni?

Prima di tutto voglio ringraziare il personale di ogni ruolo, in particolare del Comando di Biella ma anche dei Comandi di Torino, Novara e Asti, che hanno operato durante i 18 giorni: Funzionari, Capi turno, Capi Squadra, Vigili del fuoco e Vigili del fuoco Volontari dei distaccamenti volontari di Cossato e di Valdilana. Considerato il particolare periodo di ferie estive, tutti hanno risposto in maniera compatta più che positiva dimostrando forte attaccamento al lavoro, spirito di sacrificio e di servizio nell’affrontare l’emergenza sul Monte Barone e, al contempo, senza mai far venire meno il soccorso “ordinario” per tutti i cittadini della Provincia. Ritengo che la componente umana sia stata fondamentale per mantenere efficace e sicura l’attività operativa nonostante lo sforzo fisico e lo stress che si sono accumulati dopo diverse ore sullo scenario emergenziale. Ho constatato che tutti sono stati concentrati nel raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia della vita umana, dei beni e dell’ambiente e hanno mantenuto comunque la giusta dose di attenzione e rispetto nelle relazioni e nei rapporti umani.

Guardando all'aspetto strettamente operativo: quanti litri d'acqua sono stati complessivamente impiegati per contrastare l'incendio, considerando sia gli interventi da terra sia quelli effettuati dagli elicotteri e dai Canadair?

La stima porta ad un numero superiore al milione e duecento mila di litri di acqua scaricata dai mezzi aerei e con vari lanci anche con agente ritardante. A questa stima vanno poi sommate le decine di migliaia di litri utilizzati dalle squadre a terra. Il numero in sé, seppure indicativo in termini di quantità, non dà la reale importanza del lavoro svolto dai vari Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS), dai Direttori Tecnici dei Soccorsi (DTS), dai Responsabili Operativi dei Soccorsi (ROS), dai Coordinatori dei Volontari AIB, che si sono via via succeduti, lavoro che ha consentito di contenere il fronte dell’incendio, mantenendolo del tipo radente ed evitando incendi di chioma, e di proteggere gli insediamenti (rifugi, baite, cascine, edificio religioso) e le infrastrutture (ad esempio la strada di collegamento tra le varie frazioni del Comune di Coggiola).

Quanti Vigili del Fuoco sono stati complessivamente coinvolti nell'emergenza, considerando anche gli eventuali avvicendamenti delle squadre?

Tutto il personale operativo del Comando VVF di Biella, dei distaccamenti volontari di Cossato e Valdilana (complessivamente all’incirca 130 unità), a cui si sono aggiunte diverse unità dei Comandi VVF di Torino, Asti e Novara che hanno garantito una presenza continuativa, nelle 24 ore presso le zone del Monte Barone, tra le 35 e 40 unità. Tra queste unità si è avuta la presenza di specializzazioni quali TAS (Topografia Applicata al Soccorso), i SAPR (Sistemi A Pilotaggio Remoto), ICT (Information & Communication Technology) e TLC (Telecomunicazioni).

Qual è stato il momento più critico dei 18 giorni di emergenza?

C'è stato un momento in cui avete temuto che il rogo potesse assumere dimensioni ancora maggiori?

Le criticità, che peraltro si presentano in qualsiasi intervento, si è cercato di gestirle e arginarle con le risorse in dotazione avendo chiari gli obiettivi e le procedure operative da seguire.

Il fronte del fuoco ha raggiunto una lunghezza di circa 12 chilometri: quanto è stato difficile riuscire a controllare contemporaneamente più zone dell'incendio?

Nello scenario emergenziale ci siamo trovati di fronte alle seguenti difficoltà oggettive legate all’ambiente e alle condizioni meteo: territorio impervio che non ha permesso di raggiungere i fronti dell’incendio con i mezzi terrestri e con personale a terra, la presenza di notevole materiale combustibile secco nel sottobosco, i diversi cambi di direzione del vento anche nell’arco della giornata che hanno determinato riprese di incendio in zone già precedentemente oggetto di azione di raffreddamento, l’effetto di schermatura da parte delle fronde degli alberi nei confronti dell’acqua, lanciata dal mezzo aereo, che con difficoltà ha raggiunto il sottobosco. Nonostante ciò, si è fronteggiata la vasta area con un dispositivo di soccorso che nelle varie giornate ha visto via via un incremento di squadre dispiegate in zone operative anche distanti tra loro garantendo sempre un coordinamento tra le stesse. l'incendio ha visto lavorare fianco a fianco Vigili del Fuoco, AIB, Protezione Civile, Unioni Montane e mezzi aerei.

Quanto è stato importante il coordinamento tra tutte queste realtà? Sicuramente il coordinamento di più realtà operative e amministrative è stato fondamentale. Infatti, unitamente ai VVF, hanno fornito ampia collaborazione nello scenario i volontari AIB regionali (Antincendio Boschivo), i volontari di Protezione Civile, i Carabinieri della Stazione di Coggiola, i Carabinieri Forestali e, presso il Posto di Comando Avanzato (PCA), la Croce Rossa Italiana che ha garantito un primo soccorso sanitario. Il lavoro fianco a fianco si è avuto inoltre con la Prefettura di Biella con cui si è avuto un costante scambio informativo e con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte, nella persona del Direttore Regionale e con la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), che con continuità metteva a disposizione mezzi aerei e risorse aggiuntive monitorando contemporaneamente anche altre situazioni critiche presenti nel territorio regionale. Insieme a tutte le forze operative, un validissimo supporto, per il quale va il mio ringraziamento, è stato reso dalla popolazione del Comune di Coggiola e in particolare dal Sindaco, Paolo Setti, che ben consapevoli dell’emergenza in atto hanno comunque compreso gli sforzi dei soccorritori per contrastare l’incendio e hanno portato la loro vicinanza e il loro fattivo contributo.

Dopo 18 giorni sul campo, qual è l'immagine che le rimarrà più impressa di questo incendio? E qual è invece la cosa che più l'ha preoccupata durante l'emergenza?

Nonostante la mia precedente esperienza su svariati scenari di intervento, di questo periodo sicuramente rimarrà impressa l’immagine della determinazione di tutti i soccorritori che hanno affrontato giornate di duro lavoro, sotto il sole cocente, con spirito di abnegazione e mantenendo sempre alta la concentrazione e l’impegno per contenere l’avanzata dell’incendio e per proteggere gli insediamenti e le infrastrutture. La preoccupazione è stata che il lungo protrarsi dell’emergenza potesse portare a cali fisici e di attenzione con possibili infortuni dei soccorritori.

Rodolfo Gilardi, Ispettore Provinciale ha coordinato le squadre che operavano sul posto col supporto dal suo Vice, Carlo Borri, sul campo in qualità di COAIB e anello di congiunzione tra i volontari e l'ispettorato:

Ispettore Gilardi, i volontari sono arrivati da diverse zone del Piemonte, qual’è l’importanza dei volontari in questi contesti?

Fondamentale è il cercare di circoscrivere l’incendio, la prima squadra che giunge sul posto con i Vigili del Fuoco, oltre ad intervenire e raggiungere la zona, con magari un’ora o più di cammino, ed operativamente per iniziare a circoscrivere l’incendio, è quella che da indicazione della situazione e richiede supporto. Nell’immediato viene comunicato al nostro sistema di allerta USD (Unità di Supporto Decisionale) la richiesta di personale volontario; ai nostri giorni non è più come una volta che chi interveniva lasciava il posto di lavoro e si aggregava immediatamente, ecco che l’Ispettore Provinciale, sentito la gravità dell’evento si adopera ad attivare da altre Province limitrofe, se non occupate su altri incendi, tramite gli Ispettori Provinciali di competenza che a loro volta inviano supporto con volontari, mezzi, attrezzature, squadre formate per intervento specialistico. Il contributo dei volontari Aib è fondamentale per garantire la risposta operativa più efficace possibile, sempre insieme al personale dei Vigili del Fuoco.

Un incendio di queste dimensioni lascia una domanda inevitabile, cosa si può fare per ridurre il rischio che una emergenza simile possa ripetersi?

Nulla si può fare, il clima ha influenzato e accelerato la propagazione dell’incendio, per il periodo lungo molto secco, con temperature altissime mai percepite, formazione di fulmini in quota che cadono sulla montagna e trovano facile innesco (stessa situazione capitata contemporaneamente in Valsesia e Verbano), le zone molto impervie dove si è propagato molto in fretta trovando combustibile secco, raggiungendo temperature molto alte, boschi e montagne molto sporche con alberi, rami abbandonati da anni sul terreno, aiutato anche dal vento. Tutto dipende da dove nasce l’evento, se esistono piste tagliafuoco, sentieri grazie ai quali lo si puoi gestire bene da terra, molte zone del nostro biellese hanno boschi con piste tagliafuoco ma mai ripristinate da decenni, inoltre fondamentale resta la tempestività dell’allarme, l’avere nell’immediato a disposizione un intervento di elicottero con acqua, che aiuti i volontari ad abbassare la fiamma e a permettere l’intervento da terra dei volontari. Purtroppo la maggior parte dei nostri territori montani hanno zone molto impervie non raggiungibili da terra perlopiù con un incendio boschivo con temperature elevatissime difficile da contrastare, in periodi che mai pensavo avvenisse al di fuori della stagione autunnale/invernale come di consueto nelle nostre zone.

Cosa si sente di dire a tutte le persone che si sono impegnate in questo incendio rinunciando anche volontariamente a ferie e a un ferragosto in famiglia?

Un grande grazie a tutti, anche a tutte le famiglie che appoggiano la nostra dedizione alla difesa dei nostri bellissimi territori, grande volontà nel cercare tutti insieme con i Vigili del Fuoco a creare un grande esercito che fa di tutto per salvare il più possibile la natura che ci circonda, le case, i rifugi, le baite dove la gente vive e lavora limitando i danni che il fuoco causa.

Avrebbe pianto il mio cuore se non si fosse riusciti ad ottenere risultati positivi, continuavo a ricevere informazioni dai CoAib (Coordinatore Antincendio Boschivo), che con il DOS (Direttore Operazioni Spegnimento) dei Vigili del Fuoco, gestivano le Squadre operative, risolvevo le varie richieste, mi attivavo nella ricerca di volontari di giorno in giorno, mi informavo sulle modalità operative che attuavano per contenere l’incendio. Ecco perché i volontari impegnati o che si sono resi disponibili rinunciando a ferie, ferragosto con le loro famiglie fanno di tutto dando il loro tempo libero, perché crediamo in questa nostra attività di cui facciamo parte, anche pericolosa, una grande famiglia il Corpo A.I.B. del Piemonte. Difendere con professionalità dagli incendi la nostra natura in cui viviamo anche con grandi sacrifici e tanta fatica, ma alla fine darà soddisfazione nel dire “siamo riusciti tutti insieme, abbiamo salvato il più possibile”.

Quanto ci metteranno secondo lei, la flora e la fauna a riappropriarsi dei loro spazi dopo quanto accaduto?

La natura in cui viviamo si riapproprierà molto velocemente, i prati in primavera saranno verdi, gli alberi se non bruciati gravemente rifioriranno, purtroppo vi saranno molte piante che per anni vedremo secche e annerite, la fauna quella che è riuscita a fuggire pian piano tornerà nel suo territorio ma sono ottimista, tutto si ripopolerà sperando che le stagioni tornino nella normalità. Abbiamo esempi che dopo anni vediamo ancora in passaggio del fuoco in certi boschi con i tronchi anneriti ma la vegetazione è riuscita a invadere il sottobosco.

Dopo 18 giorni sul campo, qual’è l’immagine che le rimarrà più impressa di questo incendio? e qual’è invece la cosa che l’ha preoccupata durante l’emergenza?

L’impegno che tutti hanno messo collaborando nell’organizzazione operativa, cercando di individuare in tutti i modi di risolvere qualsiasi situazione. Grande affiatamento con i Vigili del Fuoco che è stato messo in campo negli interventi. Il grande supporto dato dall’Unione Montana che con i Sindaci ha risolto il problema dei viveri per tutti dai Volontari ai Vigili del Fuoco ed altre necessità, attivando anche la Protezione Civile come anni addietro su un grande incendio come questo ed ero di nuovo sicuro che sarebbe arrivato il loro supporto. La cosa che mi ha più preoccupato è stato quando mi hanno comunicato che un volontario ha avuto un malore in fase operativa, era in buone mani e il Caposquadra che dirigeva la stessa insieme ad alcuni Vigili del Fuoco si era accorto che un volontario non si sentiva bene, ha dato immediatamente l’allarme e hanno assistito l’interessato fino all’arrivo dei soccorsi, che per sicurezza l’hanno prelevato tramite elicottero del 118, è risultato in seguito un malore da colpo di calore, viste le alte temperature combinate con il calore generato dall’incendio.