Ranucci, Esperia: "Nel libro dice che Gabanelli lo chiamò mentre salvava un uomo, ma spunta un video con un'altra versione"

(Adnkronos) -

Quale delle due versioni "completamente diverse" raccontate dallo stesso Sigfrido Ranucci della telefonata ricevuta da Milena Gabanelli nel 2016 per proporgli la conduzione di 'Report' è quella vera? Se lo chiede, con un video pubblicato sull'account della community Esperia, Gino Zavaliani, che ripropone entrambi i racconti nel suo post. Si tratta di "due versioni contrastanti di questa telefonata, entrambe raccontate da Ranucci. Una nel libro, una invece rilasciata in un’intervista a Nicolò De Devitiis. Il problema è che sono versioni completamente diverse".

Nella versione del libro, Ranucci racconta di aver ricevuto la chiamata della Gabanelli mentre soccorreva un motociclista gravemente ferito in un incidente, nell'intervista a De Devitiis invece dice di aver ricevuto la chiamata mentre era in bagno. "Quindi - sottolinea nel video Zavaliani - da una parte abbiamo il supereroe Ranucci che salva la vita a un uomo e che riceve questa chiamata della vita, e dall'altra parte abbiamo un Ranucci in bagno che faceva i suoi bisogni e che riceve la chiamata di Milena Gabanelli. Questo è emblematico anche di tutto quello che sta succedendo oggi, perché se la Rai ha deciso di sostituire Ranucci alla conduzione di Report, lo sta facendo per un unico motivo, fondamentalmente: perché Ranucci come giornalista d'inchiesta oggi ha perso molta della sua credibilità", chiosa Zavaliani.