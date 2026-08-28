Chiudono le montagne russe del parco Six Flags in California: "Connesse a lesioni cerebrali, coma e decessi"

(Adnkronos) - Lesioni cerebrali: è quanto avrebbero riportato due visitatrici di un parco divertimenti di Valencia, in California, il Six Flags, dopo aver fatto una corsa su una delle montagne russe più famose tra gli amanti del brivido: l'X2. L'attrazione è stata chiusa il 12 luglio scorso, il giorno dopo un gravissimo incidente in cui una donna è finita in coma. Ma sarebbero solo gli ultimi di una serie di sinistri a essa connessi. Lo riporta la Cnn, in una delle sue ultime inchieste.

Le montagne russe X2 sono note per lanciare i passeggeri in picchiata e farli ruotare per centinaia di metri, raggiungendo velocità fino a 122 km/h, mentre i sedili ruotano di 360 gradi. Sul sito web del parco divertimenti vengono pubblicizzate come un "rito di passaggio per i temerari". Ma a luglio è successo qualcosa di tragico.

Pamela﻿ Guillen, 40enne residente alle Hawaii, è salita sulle montagne russe insieme alla figlia. Durante la corsa ha affermato che la sua testa ha sbattuto contro il poggiatesta del sedile. Secondo la Cnn, la donna ha perso conoscenza ed è stata trasportata in ospedale, dove una TAC ha rivelato un grave ematoma subdurale e una compressione cerebrale. Ora, racconta Guillen, soffre di mal di testa e assume farmaci per prevenire le convulsioni. "Affronto un giorno alla volta per non lasciarmi sopraffare e per non sprofondare in un vortice di lutti per chi ero e per quello che ero in grado di fare prima", ha dichiarato all'emittente a stelle e strisce.

Pochi giorni dopo l'incidente di Pamela Guillen, anche Naomi Greer-Wilkinson, 25enne residente a Los Angeles, ha fatto un giro sull'X2 e anche lei ha perso conoscenza. È stata ricoverata in ospedale con un trauma cranico, secondo quanto riportato dalla Cnn, e si trova ancora in coma. L'attrazione è stata chiusa il 12 luglio, come ha confermato un portavoce del parco in un comunicato.

Tuttavia, l'inchiesta della CNN ha scoperto che questi sono solo gli ultimi di una serie di incidenti che si protraggono da decenni e che avrebbero causato disabilità permanenti, coma e decessi. Solo giovedì, la società ha raggiunto un accordo extragiudiziale in una causa per omicidio colposo intentata dalla famiglia del ventiduenne Christopher Hawley, deceduto nel 2022 a causa di una lesione cerebrale presumibilmente collegata all'X2, secondo quanto riportato da KTLA. I termini dell'accordo non sono stati resi noti e Six Flags ha negato le accuse.