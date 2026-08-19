Dal Nord-ovest, Moncrivello, cinghiale finisce in un canale: intervengono i Vigili del Fuoco

Intorno alle 9.45 di oggi, 19 agosto, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Vercelli, proveniente da un altro intervento, si è recata a Moncrivello per il recupero di un animale selvatico all’interno di un canale, all’ingresso del paese.
Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco sono riusciti a recuperare un cinghiale caduto nel corso d’acqua. Una volta riportato a terra, l’animale si è immediatamente allontanato, dirigendosi verso la campagna vicina.
Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale.