Ascolti tv, 'Il Giovane Montalbano' vince in prime time con share del 20,6%

(Adnkronos) - Nella serata di ieri su Rai1 'Il Giovane Montalbano' in replica vince in prime time con 2.298.000 telespettatori pari al 20,6% di share. Secondo gradino dal podio 'Scherzi a Parte' su Canale5 che ha ottenuto 1.309.000 telespettatori con uno share del 12,8%. Segue 'Per Sempre Gino' in replica su Rai2 che ha conquistato 294.000 telespettatori con il 2.9% di share (anteprima di 35 minuti al 2,9% di share con 404.000 telespettatori). Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Palermo-Lecce ha ottenuto 894.000 telespettatori (7% di share), su Rai3 'Filorosso' ha raggiunto 427.000 telespettatori con uno share del 4,1% (anteprima di un’ora al 2,9% con 411.000 telespettatori). Segue: su Rete 4 'Zona Bianca' che ha totalizzato 536.000 telespettatori (5,2% di share), su La7 'In Viaggio con Barbero' in replica che ha ottenuto 452.000 telespettatori (3.3% di share), su Tv8 'Dinner Club' che ha raggiunto 198.000 telespettatori (2,1%) e sul Nove 'Little Big Ital' che ha radunato 312.000 telespettatori (share del 3,3%).