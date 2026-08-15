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Ultim'ora | 15 agosto 2026, 17:20

Borussia Dortmund-Roma: orario e dove vedere l'amichevole in tv

Borussia Dortmund-Roma: orario e dove vedere l'amichevole in tv

(Adnkronos) - La Roma torna protagonista in amichevole. Oggi, sabato 15 agosto, i giallorossi sfidano il Borussia Dortmund - in diretta tv e steaming - al Signal Iduna Park di Dortmund nell'ultimo test prima dell'inizio del campionato. 

Gasperini cerca quindi risposte e indicazioni importanti dai suoi giocatori in vista dell'inizio della stagione, con la prima giornata di Serie A che comincerà il 22 agosto. 

 

L'amichevole tra Borussia Dortmund e Roma è in programma oggi, sabato 15 agosto, alle ore 17.30. Il match sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, disponibile su smat tv, oltre che in streaming sulla piattaforma web e sull'app di Dazn.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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