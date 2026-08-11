Maltempo, allerta meteo gialla per temporali mercoledì 12 agosto: la mappa delle 4 ragioni a rischio

(Adnkronos) - Mentre prosegue l'ondata di caldo africano che almeno fino a Ferragosto manterrà le temperature in Italia oltre i 35 gradi, con punte di 40 nelle zone più interne, non manca ancora una volta il maltempo. Per questo, anche per domani, mercoledì 12 agosto, la Protezione civile ha dirmato un avviso di allerta meteo gialla per settori di 4 regioni per temporali e rischio idrogeologico.

Stando all'ultimo bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, per domani, mercoledì 12 agosto, è stata diramata allerta meteo gialla per temporali su Abruzzo (Marsica, Bacino dell'Aterno), Lazio (Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene, Appennino di Rieti), Toscana (Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Fiora e Albegna, Etruria, Valdelsa-Valdera) e Umbria (Medio Tevere, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiani - Paglia).

Per quanto riguarda il rischio idrogeologico, l'allerta meteo gialla sempre per domani è stata dichiarata per Abruzzo (Marsica, Bacino dell'Aterno) e Toscana (Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Fiora e Albegna, Etruria, Valdelsa-Valdera).

Secondo le previsioni meteo, non accennano a diminiuire le temperature nei prossimi giorni, anzi la fase di calore più intenso dovrebbe concentrarsi tra martedì 11 e venerdì 14 agosto, quindi proprio a ridosso di Ferragosto. L'anticiclone nord-africano continua infatti a trasportare aria molto calda verso l'Italia. Domani, 12 agosto, saranno 20 le città bollino rosso, sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute, e cioè Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bolzano, Bari, Firenze, Genova, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Messina, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Brescia e Viterbo, dove l'allerta sarà dunque massima. Previsti anche temporali su Alpi, Appennini e zone vicine, locali sulle coste di Campania e Calabria tirrenica.