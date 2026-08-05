Fedez, la foto con Giulia e il piccolo Edoardo fa discutere: il dettaglio

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Fedez è tornato a casa dopo il ricovero in ospedale e si sta godendo le emozioni da papà tris al fianco della compagna Giulia Honegger. Il rapper ha condiviso uno scatto che ritrae i piedini del piccolo Edoardo Lupo, nato lo scorso 18 luglio, tra le braccia della mamma Giulia. Tuttavia, lo scatto ha scatenato una bufera sui social a causa di un dettaglio che non è passato inosservato.

Il neonato è in braccio alla mamma, ma nell'immagine si vedono solo le mani e le gambe della donna, oltre al fatto che indossa degli slip color carne. A un primo impatto, sembrebbe infatti - secondo quanto scrivono gli utenti sui social - che la compagna sia senza biancheria intima. Basta però osservare meglio lo scatto per notarli. Alla critica Fedez però ha preferito non replicare.

Fedez è tornato a casa lo scorso 23 luglio. Il rapper era stato ricoverato in Gastroenterologia dopo un episodio di sanguinamento. Nella serata di lunedì 20 luglio Fedez era arrivato in ambulanza al Pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano, l'ospedale dove nel 2023 era stato operato d'urgenza per il sanguinamento di alcune ulcere. Gli era stata salvata la vita, come lui stesso aveva raccontato uscendo dalla struttura e ringraziando medici e infermieri. Dopo un giorno di ricovero in Chirurgia, martedì 21 luglio sera l'artista ha lasciato il Fatebenefratelli per trasferirsi all'Humanitas. Poi il 23 luglio le dimissioni.