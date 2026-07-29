Quando Gualtieri presentava la 'nuova' piazza Risorgimento: "Area rinnovata e più bella"

(Adnkronos) - "Qui abbiamo depavimentato e messo il calcestre, che è un materiale permeabile, e qui ci sono tante belle sedute. Oggi siamo davvero contenti di riconsegnare alle romane e ai romani e ai tanti visitatori che vengono nella nostra città da tutto il mondo una piazza Risorgimento completamente rinnovata. La piazza è stata trasformata in uno spazio più bello, più funzionale, accogliente e verde". Parole datate 22 dicembre 2024 e pronunciate dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che ha voluto presentare in prima persona, con uno degli ormai tradizionali video pubblicati sui propri profili social, la 'nuova' piazza Risorgimento dopo i lavori per il Giubileo.

"È pronta per essere vissuta da residenti, turisti e pellegrini, superando i limiti del passato quando l'area era percepita soltanto come una grande rotonda scollegata dal contesto urbano", aveva detto Gualtieri, per poi indicare uno per uno tutti i cambiamenti apportati alla piazza con i lavori, "qui prima passavano le macchine e ora si può passeggiare in sicurezza".

Un video che, a meno di due anni di distanza, stride con il servizio della Cnn, che ha mostrato il degrado sviluppatosi nell'estate romana proprio a piazza Risorgimento: "l'intervento giubilare ha previsto l'incremento dello spazio pedonale e della capacità di accoglienza dell'area, infatti l'area pedonalizzata passerà dal 52% al 75%, trasformando questa piazza in un luogo di incontro e non solo di passaggio. Tutta la nuova illuminazione è alimentata da pannelli solari e ci sono bagni pubblici. Oltre alla pedonalizzazione questo bellissimo progetto ha previsto l'incremento delle alberature, salvaguardando quelle esistenti e l'aumento delle superfici permeabili. C'è una parte morbida per i bambini, l'infopoint e una delle tante case dell'acqua di Acea: acqua naturale, frizzante e ricariche per cellulari e tablet".

Il tutto accompagnato da una didascalia entusiastica: "Continuiamo con la chiusura del cantieri! Siamo davvero contenti di riconsegnare alle romane e ai romani e ai tanti visitatori che vengono nella nostra città una Piazza Risorgimento completamente rinnovata: uno spazio più bello, funzionale, accogliente e verde, pronto per essere vissuto da tutti".