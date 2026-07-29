Italia, Mancini e Ranieri si presentano: la conferenza stampa - Diretta

(Adnkronos) -

Roberto Mancini e Claudio Ranieri si prendono la Nazionale. Oggi, mercoledì 29 luglio, il nuovo, rispettivamente, commissario tecnico e direttore tecnico dell'Italia si presentano in conferenza stampa. Per Mancini si tratta di un ritorno, avendo seduto sulla panchina azzurra per cinque anni dal 2018 al 2023, con la conquista dell'Europeo 2021, la mancata qualificazione ai Mondiali 2022 e il burrascoso addio che ne è seguito, quando scelse di lasciare l'incarico per accettare la ricchissima offerta dell'Arabia Saudita.

Ranieri invece, che aveva sfiorato la panchina della Nazionale dopo le dimissioni di Spalletti, prende il posto di Paolo Maldini, il cui regno da direttore tecnico è durato appena 17 giorni per lo scoppio del caso Pirlo.

Tutta la conferenza stampa in diretta.