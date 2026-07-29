Fifa nel mirino: il calcio tedesco contro la vendita dei Mondiali

(Adnkronos) - I dirigenti del calcio tedesco oggi si sono uniti alle dure critiche contro i piani della Fifa di cedere quote dei suoi eventi, a partire dai Mondiali, a investitori privati. "Molti nel calcio europeo considerano i piani della Fifa un attacco diretto al calcio. Condivido questa opinione", ha dichiarato Hans-Joachim Watzke, vicepresidente della Federazione calcistica tedesca e vicepresidente del comitato esecutivo della Uefa, alla rivista sportiva Kicker.

"È stato superato un limite. C'è un ampio consenso su questo punto tra le federazioni affiliate, come mi hanno dimostrato diverse discussioni che ho avuto negli ultimi giorni con (il presidente della Uefa) Aleksander Ceferin e altri colleghi. Ai Mondiali, sei squadre europee hanno raggiunto i quarti di finale e tre le semifinali".

Se il calcio europeo si unisse nell'opporsi a questi piani, avrebbe un peso enorme. Ieri la Fifa ha annunciato l'intenzione di lanciare una sussidiaria, la Fifa Forward Enterprise (Ffe), per unire la vendita dei diritti commerciali con la gestione operativa dei suoi tornei, a partire dai Mondiali, che generano la maggior parte delle entrate per la Fifa.

La Fifa ha dichiarato che la Ffe sarà aperta agli investitori privati per l'acquisizione di quote di minoranza e ha valutato la società 20 miliardi di dollari. Secondo quanto riportato, il presidente della Fifa Gianni Infantino avrebbe scritto alle 211 federazioni affiliate, promettendo loro 40 milioni di dollari ciascuna, con un pagamento iniziale di 20 milioni, se approveranno il piano Fifa entro il 19 settembre. Chi non aderirà riceverà 2,7 milioni di dollari, in base all'attuale schema di distribuzione globale.

Max Eberl, membro del consiglio di amministrazione del Bayern Monaco, ha definito i piani della Fifa "vergognosi" e ha affermato: "Mi vergogno che nel mondo del calcio si parli di idee del genere". "Come hanno già detto i tifosi: il calcio non ci appartiene. È solo un gioco", ha dichiarato Eberl durante la presentazione del nuovo acquisto Nathaniel Brown.

"Per me, la Fifa esiste per sostenere il calcio, per stabilirne la struttura e le regole e per organizzare i Mondiali. Al momento, ho la sensazione che la Fifa sia lì solo per fare profitto. Anche io, che mi sento veramente a casa nel mondo del calcio, trovo tutto questo ripugnante".

Eberl ha affermato di accogliere con favore la ferma condanna della Uefa e ha anche parlato delle voci secondo cui la Uefa potrebbe prendere in considerazione il boicottaggio degli eventi Fifa. "Non sono a favore dei boicottaggi; anzi, credo fermamente nel dialogo. Ma se si arrivasse a questo, sarei favorevole al fatto che noi, come Europa, ci opponessimo e dicessimo: 'No, non lo accetteremo'. Questo non è il nostro sport", ha detto Eberl.

L'allenatore del VfB Stoccarda, Sebastian Hoeness, ha definito i piani della Fifa "catastrofici" e l'amministratore delegato del Borussia Dortmund, Carsten Cramer, ha affermato: "Non riesco proprio a capire perché la Fifa voglia fare questo passo".

"Non capisco la logica alla base di questi piani", ha dichiarato Cramer durante la tournée pre-campionato del Dortmund in Giappone. "Non solo la mia prima impressione, ma anche i primi riscontri, non sono affatto positivi. Perché la Fifa sente il bisogno di reinventare la ruota? A mio avviso, questa iniziativa non è affatto una buona idea".